Bittere Nachrichten für die MLP Academics Heidelberg: Der dänische Power Forward Bakary Dibba fällt aufgrund einer Knieverletzung vorerst aus. Der 22-Jährige wird sich in dieser Woche einer Meniskusoperation unterziehen und dem Team für mehrere Wochen fehlen. Die genaue Ausfallzeit steht noch nicht fest, doch die Heidelberger müssen in der kommenden Zeit auf eine ihrer wichtigsten Stützen in der noch jungen Saison verzichten.

Starker Saisonstart jäh gestoppt

Dibba knüpfte in den ersten Spielen der easyCredit BBL an seine beeindruckenden Leistungen der Vorsaison an. In den bisherigen vier Partien erzielte der Däne durchschnittlich 13,3 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,8 Steals pro Spiel. Besonders in den letzten beiden Begegnungen konnte der 22-Jährige mit 19 bzw. 17 Punkten glänzen und war damit einer der Aktivposten im Spiel der Academics. Sein Ausfall reißt nun eine große Lücke in das Spiel der Heidelberger, die sich nach einem soliden Saisonstart in den kommenden Wochen ohne den athletischen Forward behaupten müssen.