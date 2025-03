Der 23-jährige Guard laboriert an einer Verletzung der Trochlea im linken Knie und steht dem Team auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, wie die Franchise am Freitag mitteilte. Ursprünglich hatte Suggs bereits seit dem 3. Januar mit Rückenproblemen gefehlt und nur ein Spiel absolviert - am 25. Januar gegen die Detroit Pistons. Während seines Wiedereingliederungsprozesses traten erneut Beschwerden auf, was zu weiteren Untersuchungen führte.