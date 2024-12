In einem Statement, welches die San Antonio Spurs via X verbreiteten , gab Popovich nun erstmals seit dem Schock Anfang November ein Lebenszeichen von sich. "Das waren gewiss sechs unerwartete Wochen für mich und meine Familie", ließ er sich zitieren.

Dabei zeigte er sich dankbar für die Unterstützung, die er von allen Seiten erfahren habe. "Während wir an meiner Erholung arbeiten, möchte mich für den überschwänglichen Support bedanken, den wir erhalten haben."

Obwohl man von Beginn an davon ausging, dass Popovich auf die Trainerbank zurückkehren werde, wurden in den vergangenen Wochen die Gerüchte um ein mögliches Karriereende des US-Amerikaners laut. Diesen erteilte er nun eine Absage.

"Niemand freut sich mehr darauf, dass ich auf die Trainerbank zurückkehre, als die talentierten Menschen, die mich auf meinem Rehabilitierungsprozess anführen", und schob in klassisch sarkastischer "Pop"-Manier hinterher: "Sie haben nämlich schnell gelernt, dass ich nicht leicht zu trainieren bin."

Popovich führte die Spurs in seiner Trainerkarriere zu fünf NBA-Titeln (1999, 2003, 2005, 2007 und 2014). Mit 1390 Siegen in der regulären Saison ist er zudem der erfolgreichste Trainer der Ligageschichte. In seiner Abwesenheit wird die Mannschaft um Starspieler Victor Wembanyama von Co-Trainer Mitch Johnson geführt.