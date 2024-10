Nach sieben Jahren in Toronto beschritt Fred VanVleet in der vergangenen Saison neue Wege. Im Sommer 2023 unterschrieb der Aufbauspieler einen Dreijahresvertrag bei den Houston Rockets, wobei das letzte Jahr eine Teamoption beinhaltet.

Nun äußerte sich VanVleet zu seinem Arbeitspapier und richtete eine klare Forderung an die Verantwortlichen. "Ich bin nicht hier hergekommen, um ein Mietwagen zu sein", machte der 30-Jährige klar. "Ich bin nicht hier hergekommen, um wieder Free Agent zu werden. Ich bin gekommen, um langfristig zu bleiben."

In seiner Auftaktsaison in Texas legte VanVleet beinahe dieselben Statistiken wie zuvor in Kanada auf. Durchschnittlich erzielte er 17,4 Punkte (38,7 Prozent Dreier) sowie einen Karrierehöchstwert von 8,1 Vorlagen pro Spiel.