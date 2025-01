Das Urteil über Zach LaVine stand. Sein Scoring sei zwar nett, helfe aber keinem Team, wirklich Spiele zu gewinnen. Dafür treffe er schlicht zu viele semi-optimale Entscheidungen, werfe den Ball beim Passversuch zu oft weg. Defensiv ließe er seine Gegenspieler zudem zu oft gewähren. Dazu die Verletzungsanfälligkeit und ein Hang, sich nicht ins Teamgefüge einzuordnen. LaVine, so die Jury, schade einem Team mehr, als dass er helfe. Dass ihm zwischen dieser Saison und der Spielzeit 2026/27, für die er eine Player Option besitzt, rund 138 Millionen Dollar zustehen, kühlte das Interesse anderer Franchises endgültig auf die Temperatur einer akkurat zubereiteten Gazpacho herunter.

Die Bulls, so hieß es im Sommer, würden LaVine im Rahmen eines Neuaufbaus durchaus gern traden. Gleichzeitig wollten sie für ihren wohl talentiertesten Spieler gern etwas zurück, das ihnen in Zukunft helfen könnte. Nichts kam zustande. Entsprechend groß waren die Fragezeichen, welche Route LaVine zu dieser Saison wählen würde: die des in seinem Stolz verletzten theoretischen Stars oder die des Neuanfangs.

Dass sich laut diverser Berichte einige Teams, darunter die Denver Nuggets, mittlerweile durchaus vorstellen können, LaVines großen Vertrag aufzunehmen, deutet darauf hin, dass Chicagos bester Scorer den Sommer als Chance begriffen hat. Nicht zwingend, weil er in den vergangenen sechs Spielen vier Mal mindestens 30 Punkte auflegte. Bereitschaft, lautet das Stichwort. Bereitschaft, sich einzuordnen, sich ein Stück weit neu zu erfinden und dabei ein Stück aus dem Scheinwerferlicht zu treten.

Zach LaVine: Seine Statistiken in dieser Saison Spiele MIN PTS FG% 3P% AST 31 33,6 23,1 50,9 44,7 4,5

Zach LaVine: weniger Usage, weniger Würfe, mehr Ruhe

"Ich glaube, das ist nicht unser Stil", zitierte The-Athletic-Reporter Darnell Mayberry LaVine im Dezember auf seine kleinere Offensivrolle. "In manchen Spielen muss ich vielleicht da raus gehen und versuchen, das Team offensiv zu führen. Dieses Jahr geht es aber mehr um kurze Sequenzen."

Mit Ausnahme der vergangenen Saison, die vor allem diverse Verletzungen prägten, lag seine Usage bei den Bulls immer um die 30 Prozent. Chicagos Offense begann und endete gern bei LaVine. Häufig sollte er aus der Isolation heraus scoren, dabei seine Mischung aus Explosivität und Shooting nutzen. In dieser Saison liegt der Wert bei 26,3. Das ist laut Cleaning the Glass zwar immer noch gut ist für das 95. Perzentil unter den Guards, gleichzeitig nimmt LaVine weniger Würfe als während seiner ersten fünf gesunden Saisons bei den Bulls (16,4 vs. 18,6). Vor allem spielt er mehr im Fluss der Offense.

Sequenzen, in denen der Wing mehrere Possessions zu Privatduellen mit gegnerischen Defenses umfunktioniert, verlieren an Häufigkeit. Nicht selten initiieren Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu oder Lonzo Ball die Offense, während LaVine das Feld breit macht. Dabei lauert er entweder in der Ecke oder bewegt sich so rund um den Perimeter, dass er Passing Lanes öffnet. Gleichzeitig wirkt es, als lasse er das Spiel mehr auf sich zukommen, nehme sich mehr das, was die Defense anbietet - den schnellen Pass auf cuttende Mitspieler eingeschlossen.

Gegen die Spurs täuschte LaVine per Stepback den eigenen Wurf an, spielte dann jedoch den schnellen Bouncepass auf Nikola Vucevic tief im Post. Kurz zuvor hatte er die Aufmerksamkeit der Defense durch ein schnelles Dribbling Richtung Zone aufgesogen, den Ball danach zu Vucevic am Perimeter geschickt. Vieles wirkt derzeit kontrollierter, ruhiger, selbstverständlicher.

Zach LaVine hat noch einen Vertrag bis 2027. IMAGO/Icon Sportswire

Zach LaVine: Effizienter ist fast keiner

Scoren konnte LaVine schon immer, phasenweise konnte er es aussehen lassen, als sei es ähnlich aufwändig wie der schnelle Gang zum Kühlschrank. Derzeit kommt eine gewisse Ruhe hinzu, die sein Spiel gleichzeitig deutlich gefährlicher macht. 23,1 Punkte im Schnitt lesen sich nicht nach purer Dominanz.

Nur ist Chicagos Offense mit LaVine um 7,5 Punkte besser, womit er sich laut Cleaning the Glass im 91. Perzentil unter den Guards befindet. Seine Effective Field Goal Percentage von 61,1 Prozent ist sogar gut für das 97. Perzentil, 44 Prozent bei den Non-Corner Threes für das 99. Anders formuliert ist Zach LaVine schlicht einer der effizientesten Wing-Scorer der gesamten Liga.

Mehr noch: Laut Coach Billy Donovan sei LaVine einer der Spieler, "die aus dem Dribbling heraus, im Break, in Isolation, im Pick-and-Roll" scoren können. Er füllt alle Dimensionen einer Offense mit Leben. Wie das in der Realität aussieht, illustriert eine kurze Sequenz beim Sieg der Bulls gegen die Knicks.

Zunächst zog LaVine gegen Precious Achiuwa zum Ring, schloss dort per Layup über New Yorks Big ab. Wenig später brachte er per Crossover OG Anunoby aus dem Gleichgewicht. Erneut folgte ein Layup, ehe LaVine kurz darauf einen Pullup-Dreier einstreute. Es war eine dieser Phasen, in den LaVine übernahm, was ihn gerade für Denver interessant macht, das regelmäßig nach Möglichkeiten sucht, Abschnitte ohne Nikola Jokic offensiv halbwegs erfolgreich zu gestalten.

LaVine? "Nicht Nummer eins, zwei oder drei"

Noch wichtiger ist aber, dass LaVine in Chicago eigentlich zu viel gestalten musste. So sehr sein Scoring manchmal suggeriert, er könne ein Team führen, es ist seine Effizienz, die ihn für Contender interessant machen sollte. Das zeigt nicht zuletzt diese Saison. In angepasster Rolle trifft LaVine 50,9 Prozent aus dem Feld, dazu 44,7 Prozent seiner 7,4 Dreier. Muss er nicht permanent entscheiden, eventuell Dinge erzwingen, bricht sein Scoring noch brachialer durch.

Darnell Mayberry sprach im Dezember mit einem Scout aus der Western Conference über einen möglichen Fit LaVines in Denver. Quintessenz: "Es gibt nicht viele, die können, was er kann. Ich war immer ein Fan von ihm. Nicht als deine Nummer eins, nicht als deine Nummer zwei, aber als deine Nummer drei." Nun kommt - wohl auch zurecht - schnell das Argument, rund 45 Millionen Dollar im Jahr seien etwas viel für eine dritte Option. Tatsächlich erschwert der Vertrag auch rein mathematisch einen Trade. Es braucht erst einen passenden Mix aus Gehältern als Gegenwert.

Gleichzeitig fände LaVine an der Seite dominanter Offensivspieler wohl tatsächlich seinen optimalen Platz. Ein Beispiel: Sein Anteil an Catch-and-Shoot-Dreiern ist derzeit so hoch wie seit 2015/16 nicht mehr. Gleichzeitig zählt LaVine zu den besten Distanzschützen der Liga. Was also, wenn er, beispielsweise eingesetzt von Jokic, noch häufiger von draußen abdrücken könnte, um wenig später gnadenlos die Zone zu attackieren und mit Kontakt am Ring abzuschließen?

Zach LaVine wird mit Denver in Verbindung gebracht. IMAGO/ZUMA Wire

LaVine als passender Gegenpart diverser Stars?

Tatsächlich besteht durchaus die Möglichkeit, dass LaVine eine Offense auf ein neues Level hebt. Nicht, weil er permanent selbst scort. Vielmehr, weil er eine konstante Gefahr darstellt und sich mit weniger Verantwortung noch mehr auf seinen effizienten Wurf konzentrieren, sich noch mehr seine Sweetspots herauspicken kann. Das wiederum schafft Platz für den Rest des Teams.

Dass sich LaVine auch defensiv leicht gesteigert hat, Chicagos Defense mit ihm auf dem Court laut Cleaning the Glass nur 0,9 Punkte mehr zulässt (58. Perzentil unter den Guards), hilft ebenfalls. Wenngleich er Gegenspieler in Rotation auch weiterhin immer wieder aus den Augen verliert.