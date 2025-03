Gegen die Utah Jazz feierte Finch seinen 200. Sieg als Cheftrainer in der NBA. Seine Minnesota Timberwolves rangieren zwar nach wie vor auf einem Play-In-Platz, der Rückstand auf die direkten Playoff-Ränge schmolz inzwischen jedoch auf eine Partie.

Edwards, der gegen Utah erneut mit 41 Punkten überzeugte, erzählte im Anschluss an das Spiel vom Wendepunkt in dieser Saison. Nach der Niederlage gegen Phoenix Ende Januar habe Finch eine emotionale Rede gehalten: "Entweder wir kommen als Mannschaft zusammen und greifen die Playoffs an oder wir konzentrieren uns weiter alle nur auf individuelle Statistiken", soll er dabei gesagt haben.