Zion Williamson ist wohl unzufrieden mit seinem Vertrag

Interessant ist auch generell das gesamte Thema um Williamsons Vertrag. 2022 hat er einen Fünfjahresvertrag über 197 Millionen Dollar unterschrieben, der aber nur zu geringen Teilen garantiert ist und an bestimmte Anforderungen geknüpft ist. Laut Sam Amick (The Athletic) sind die letzten drei Jahre des Vertrags überhaupt nicht garantiert. Grund dafür ist, dass Zion 2022/23 nur 29 Spiele absolviert hat und deswegen eine Klausel gegriffen hat, die es dem Team erlaubt, ihn im Juli ohne finanzielle Einbuße zu entlassen. Dass so etwas wirklich passiert, ist, Stand jetzt, höchst unwahrscheinlich, da die Pels den 24-Jährigen dann ohne Gegenwert verlieren würden.

Um einen garantierten Vertrag für die kommende Saison zu erhalten, muss Zion in dieser Saison zudem einige Anforderungen erfüllen. "20 Prozent seines Gehalts sind garantiert, wenn er einen Körperfettanteil von unter den Teamanforderungen (10 Prozent) hält. Weitere 40 Prozent sind garantiert, wenn er in mindestens 41 Spielen spielt, wenn er 51 Mal spielt, sichert er sich zusätzlich 20 Prozent”, führt Amick aus.

Zion Williamson spielte in dieser Saison nur in sechs Spielen.

Zion Williamson fehlt auf unbestimmte Zeit

Bisher stand er aufgrund einer Oberschenkelzerrung in sechs der 17 Spiele auf dem Parkett und eine Rückkehr ist laut Shams Charania (ESPN) derzeit noch nicht absehbar. Dass er in diesem Jahr noch mal aufläuft, scheint unwahrscheinlich. In der vergangenen Spielzeit stand Zion in 70 Spielen auf dem Parkett und es sah so aus, als würde er sich endlich von seiner Verletzungsmisere erholt haben (2021/22 spielte er gar nicht und insgesamt nur 46,7 Prozent aller möglichen Spiele in seiner Karriere).