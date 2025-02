Etwas überraschend haben sich die L.A. Clippers nach dessen Buyout in Brooklyn die Dienste von Ben Simmons gesichert. Im ersten Spiel deutete der frühere Star an, dass er die Kalifornier tatsächlich bereichern könnte - als Rollenspieler. Kann Simmons bei den Clippers seine Karriere retten?

Selbst Krake Paul hätte diesen Lauf der Dinge nicht vorhersagen können. Als am 10. Februar 2022 nach ewigem Hin und Her James Harden für unter anderem Ben Simmons getradet wurde, bestanden bei Letzterem zwar schon gesundheitliche Fragezeichen - dass seine Zeit bei den Nets nach 90 Spielen in drei Jahren per Buyout enden würde, schien damals aber unvorstellbar.

Genau wie die Tatsache, dass Harden für Philadelphia nur 79 Spiele absolvieren sollte. Oder, dass Hardens Teilnahme am All-Star Game 2025 seit dem Trade die erste einer der beiden Spieler sein würde … oder, dass sie sich wenige Tage zuvor in L.A. wiedersehen würden, mit dem 35-jährigen Harden als Star und Simmons als 28-Jährigem, der seine Karriere wiederbeleben möchte.

Die NBA ist manchmal ein komisches, ein unvorhersehbares und schnelllebiges Geschäft - und gerade Simmons, der bis 2021 drei All-Star-Teilnahmen in Folge angehäuft hatte, bevor danach in Windeseile alles schief ging, was schief gehen konnte, ist dafür ein Paradebeispiel. Vor nicht allzu langer Zeit galt er als einer der jungen Stars der Liga. Jetzt ist er … nun, eine gute Frage.

Als Simmons zuletzt relevanten Basketball gespielt hat, war er ein Eckpfeiler seines Teams. Als solchen haben ihn die Clippers, die ihm bis Saisonende das Minimum bezahlen, offensichtlich nicht verpflichtet. Doch was genau erhoffen sie sich vom ehemaligen Nr.1-Pick?

Was ist Ben Simmons in 2025?

"Ich will einfach nur spielen", erklärte Simmons selbst bei seiner Vorstellung. "Ich weiß nicht, was für ein Bullshit online erzählt wird. Ich will einfach spielen und genau dafür bin ich hier. Wir werden uns alle gegenseitig pushen, um besser zu werden. Sie erwarten Größe und genau das ist auch meine Erwartung bei den Clippers."

Simmons erzählte im Rahmen der Vorstellung auch, dass er gesund sei und sich nach Jahren voller Rücken- und anderer Probleme besser denn je fühle - es ist nicht das erste Mal, dass er so etwas sagt, muss dazu erwähnt werden. In der laufenden Saison absolvierte er für Brooklyn 33 Spiele, musste jedoch regelmäßig pausieren und erzielte keinmal mehr als 15 Punkte.

In seinem Debüt für die Clippers konnte er aber tatsächlich andeuten, warum ihn abgesehen von diesem Team auch noch einige andere Contender wohl auf dem Zettel hatten. Als Ex-Star mit einem 40-Millionen-Dollar-Gehalt wollte niemand für ihn traden, nicht verwunderlich. Als Rollenspieler zum Minimum? Nun, warum nicht?

Ben Simmons hat ins einem Debüt überzeugt. Christopher Creveling-Imagn Images

Debüt nach Maß

Natürlich sind einzelne Spiele bei Simmons mit Vorsicht zu genießen, zumal die Clippers ihn erstmals bei einer Partie ohne Kawhi Leonard direkt vor der All-Star-Pause einsetzten. Flashes gab es auch in Brooklyn von Zeit zu Zeit, konstant auf hohem Niveau spielte Simmons aber seit Jahren nicht mehr. Aber …

Gegen Utah war Simmons ein Game-Changer. Nicht in der ersten Halbzeit, als er zumeist mit Ivica Zubac auf dem Court stand und die Offense des Teams dadurch sehr wacklig daherkam, weil sie zwei Non-Shooter kompensieren musste, die noch nie miteinander gespielt hatten (die Clippers lagen zeitweise mit 20 hinten). Aber in der zweiten, als Lue Simmons ohne Zubac aufstellte und sich dessen noch immer imposante Vielseitigkeit zunutze machte.

Als "Point Guard, der auch Center spielen kann" hatte Lue Simmons vor dem Spiel bezeichnet, und im ersten Spiel war er direkt beides. Die Clippers drehten das Spiel mit kleinen, switch-lastigen Lineups, in denen Simmons der einzige designierte Big Man war. In Wirklichkeit tauchte er überall auf, verzeichnete drei Steals und einen Block und hängte den Jazz im dritten Viertel zwei Offensivfouls an.

Simmons und L.A.: Defensiv passt es

Bei allen Fragezeichen bezüglich seiner Fähigkeiten als NBA-Spieler wurde Folgendes selten angezweifelt: Gesund ist Simmons ein bärenstarker Verteidiger, der abgesehen von den "echten" Post-Bigs fast jeden Spielertypen unter Druck setzen und mit seiner Länge, Schnelligkeit und Athletik teilweise Offensiven zerstören kann.

In seiner letzten gesunden Saison 20/21 wurde Simmons Zweiter bei der Defensive Player of the Year-Wahl - athletisch war er da noch auf einem anderen Level, ein guter Athlet ist er aber auch 2025 noch. Er passt an diesem Ende exzellent rein bei einem Clippers-Team, das vor allem deshalb so gut dasteht (31-23), weil es die zweitbeste Defense der Liga stellt.

Spannender ist das Thema Offense - bei den Clippers, die hier beim Rating nur Platz 22 belegen und über die Saison sehr abhängig von Hardens Creation waren. Aber auch bei Simmons, der offensiv zu den eigenartigsten Spielern der Liga zählt und seit dem Karriere-Knick 2021 - der Serie gegen Atlanta, als er einen offenen Dunk verweigerte - mit einer Blockade herumzulaufen scheint.

Seit der Playoff-Serie gegen Atlanta ist Simmons nicht mehr derselbe. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Simmons: Wo ist die Aggression?

Simmons kompensierte in seinen ersten Jahren den fehlenden Sprungwurf mit viel Transition-Play und einer gewissen Aggression in Richtung Korb, um die fünf Freiwürfe pro Spiel zog er zu All-Star-Zeiten immerhin. Seit 2021 ist er so kontaktscheu unterwegs wie niemand sonst - 1,1 Freiwürfe pro Partie zog er bei den Nets. Im Halbfeld machte ihn das zum reinen Passer, der in Crunchtimes offensiv eigentlich nicht zu gebrauchen war.

Gegen Utah sah das etwas anders aus. Simmons zeigte zumindest einige physische Drives und schloss mehrfach am Korb ab, zudem zog er vier Freiwürfe - das ist nicht viel, aber diesen Wert toppte er in Brooklyn in dieser Spielzeit bloß einmal, bei 23 Spielen ohne einen einzigen Freebie. Er braucht zumindest ein Mindestmaß an Aggression, um die anderen Stärken, insbesondere sein Passing Game, ins Spiel zu bringen.

"Es war sein erstes Spiel mit uns, aber ich fand, dass er das Spiel sehr gut gelesen hat, seinen IQ gezeigt hat", lobte Lue. "Er hat immer wieder das richtige Play gemacht, war aggressiv auf dem Weg zum Korb. Er hat uns wirklich sehr geholfen."

Ein Outlet für Harden

Zwölf Punkte erzielte Simmons bei seinem Debüt. Hinzu kamen sechs Assists ohne Ballverlust - gerade in der Schlussphase, als Harden von den Jazz oft gedoppelt wurde, diente Simmons als Outlet, als weiterer Organisator der Offense. Mit den starken Off-Ball-Shootern wie Norman Powell und Bogdan Bogdanovic hatte er direkt eine gewisse Verbindung, Nicolas Batum fand er früh in der Overtime für einen Eckendreier.

"Ich hatte mit einigen Teams gesprochen. Aber das war das Erste, was die Clippers zu mir gesagt haben: Wir sehen dich als Point Guard. Und das sehe ich auch so, das ist meine Position", sagte Simmons. "Ich sehe den Court, ich will die Jungs ins Spiel bringen, ihnen leichte Würfe verschaffen, das Tempo kontrollieren."

Gegen Utah konnte er das andeuten. Mit Zubac harmonierte er noch nicht, das war nach bloß einem gemeinsamen Training indes auch keine Überraschung. Lue selbst sagte, er habe bei den Lineups noch einiges auszutüfteln, vielleicht wird Simmons so etwas wie der Zubac-Ersatz in der Rotation, auch wenn die Position nominell eine andere ist. Vielleicht wird er häufiger Harden ersetzen, um sein Playmaking maximal zu nutzen.

Kein Risiko

Vielleicht wird Simmons am Ende auch gar keine große Rolle spielen. Wie bei vielen Buyout-Verpflichtungen ist das sogar recht wahrscheinlich. Für die Clippers ist der Deal aber ja risikofrei - wenn Simmons nicht einschlägt oder wieder nicht fit bleiben kann, läuft sein Vertrag im Sommer aus und nichts ist verloren.

Aber wenn doch … dann hätten die Clippers einen günstigen Spieler gefunden, mit dem sie noch effektiver als zuvor Small-Ball spielen können, der Kreativlast von Harden nimmt und defensiv eine Art von Spieler darstellt, die sie bis dahin nicht hatten. Der sie potenziell noch vielseitiger und damit playoff-tauglicher macht.