Qualifiziert für das VIMODROM Top Four in der Stadthalle Weißenfels sind neben dem SYNTAINICS MBC drei Clubs, die bereits Pokalsieger waren: der amtierende Gewinner und Meister FC Bayern München, die Bamberg Baskets und mit den Skyliners der Aufsteiger aus Frankfurt.

Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit BBL: "Wir freuen uns sehr, dass einer unserer kleineren Clubs das VIMODROM Top Four 2025 ausrichtet. Somit bringen wir unsere Leuchtturmveranstaltung gerne in die Region, in der das Interesse an der Sportart in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist. Der SYNTAINICS MBC hat ein absolut respektables Angebot abgegeben. Das Commitment des Ausrichters und der Partner ist deutlich zu spüren und deshalb wird es eine großartige Veranstaltung."

Geschäftsführer des MBC: "Großer Traum für uns in Erfüllung gegangen"

Martin Geissler, Geschäftsführer des SYNTAINICS MBC: "Wir brauchen keinen Hehl daraus machen, dass heute ein großer Traum für uns als SYNTAINICS MBC in Erfüllung gegangen ist. In den letzten Tagen haben wir gemeinsam mit unseren Partnern an einer hochwertigen Bewerbung gearbeitet und dürfen in unserem 19. BBL-Jahr nicht nur erstmals am VIMODROM TOP FOUR teilnehmen, sondern dürfen es sogar ausrichten."