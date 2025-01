In München soll der Point Guard, der bislang 87 BBL-Spiele für die Towers absolvierte, einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung der beiden Vereine steht aber noch aus. In der EuroLeague kam der 23-Jährige in dieser Saison bei den Türken kaum zum Zug, gerade einmal elf Einsätze mit einer durchschnittlichen Spielzeit von sechs Minuten sind für ihn notiert. 0,7 Punkte, 0,7 Rebounds und ein Assist konnte er in der kurzen Zeit im Schnitt beisteuern. Mit einer Bilanz von 10 Siegen bei 12 Niederlagen steht Anadolu in der Tabelle aktuell hinter den Bayern.