Keine 48 Stunden nach dem Auftaktsieg gegen Chemnitz wartete auf die Bayern das schwere Auswärtsspiel in Ludwigsburg, dieses ging prompt mit 70:78 verloren. Gegen die MHP Riesen setzte sich für den Meister ein Negativ-Trend fort, Coach Gordon Herbert verwies jedoch auf andere Dinge.

Der FC Bayern München musste in Ludwigsburg die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Am Ende hätte es für die Münchner auch reichen können. Zwar führten die Riesen im ersten Viertel mit bis zu 15 Punkten, doch vier Minuten vor dem Ende brachte Vladimir Lucic den Meister von der Freiwurflinie plötzlich wieder in Front. Die Gastgeber hatten hier keine gute Phase, doch am Ende eben den längeren Atem.

Die Bayern erzielten in den letzten 4:40 Minuten kein Field Goal mehr, während für Ludwigsburg der 39-jährige Yorman Polas Bartolo mit seinem ansatzlosen Dreier das Team von Coach John Patrick auf die Siegerstraße brachte. Für Patrick war es also eine gelungene Rückkehr in die BBL und natürlich war es ein Sieg ganz im Patrick-Style.

20 forcierte Turnover, zwölf Steals, 13 Offensiv-Rebounds, 15 Wurfversuche mehr als der Gegner - das ist das Ludwigsburg wie man es aus der Vergangenheit kannte und was sie so unangenehm macht. "Es war ähnlich wie gegen Chemnitz", meinte Bayern-Coach Gordon Herbert am Mikronfon bei Dyn. „Sie haben großen Druck ausgeübt, aber wir haben auch nicht gut genug auf den Ball aufgepasst.

Bayern bleiben wieder unter 75 Punkten

Zusammen mit der teils schwachen Eins-gegen-Eins-Verteidigung waren dies die Dinge, die Herbert zu bemängeln hatte. Dazu blieb sein Team erneut kalt von der Dreierlinie. Nach 5/25 gegen Chemnitz setzten die Bayern in der Barockstadt sogar noch mal einen drauf und warfen sogar nur 5/27 aus der Distanz.

Andreas Obst steht nach zwei Spielen bei 0/7, Carsen Edwards gar bei 0/9 und auch Shabazz Napier (10 Punkte, 1/7 3P) hatte diesmal kein Wurfglück. Lediglich Topscorer Niels Giffey (16) verwandelte mehr als einen Dreier, das war aufgrund der deutlich weniger genommenen Würfe dann einmal nicht genug.

In der Theorie sollte der Dreier eigentlich eine Stärke sein, im Kader stehen jede Menge fähige Schützen auf allen Positionen, doch in den ersten Spielen fehlte hier die Präzision. "Ich mache mir deswegen keine Sorgen, das sind eher andere Dinge", beteuerte Herbert, der noch einmal auf Drucksituationen in der Offense und die Eins-gegen-Eins-Verteidigung verwies.