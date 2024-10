Mit Ausnahme der beiden EuroLeague-Teilnehmer FC Bayern München und Alba Berlin, die sich knapp ins Viertelfinale retteten, haben sich gleich fünf nominelle Außenseiter durchgesetzt. Die Auslosung der Paarungen fand am Sonntagabend im Telekom Dome in Bonn statt.

Die Viertelfinal-Paarungen im BBL-Pokal im Überblick:

Ausgetragen werden die Partien am 7. und 8. Dezember. In den kommenden Tagen folgen weitere Infos zur genauen Terminierung der einzelnen Spiele.

Favoritensterben im Achtelfinale des BBL-Pokals

Im Achtelfinale war das Favoritensterben groß: Göttingen bezwang gut aufgelegte Würzburger, Aufsteiger Frankfurt schockte Oldenburg und Bamberg setzte sich nach einem 103:100-Krimi gegen Ratiopharm Ulm durch. Auch Vechta (in Braunschweig) und der MBC (in Ludwigsburg) nahmen ihre Rollen als Underdogs an und gewannen ihre Duelle.