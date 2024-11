Zuletzt fehlte der 23-Jährige beim Sieg gegen den FC Barcelona im Kader der Münchner, Grund dafür war allerdings Madars Reise zur israelischen Nationalmannschaft, wo er gegen die Ukraine in Riga 21 Punkte sowie sieben Assists auflegte.

Gerüchte um ein mögliches Interesse von Hapoel Tel Aviv an Madar gibt es schon einige Wochen, laut Israel Hayom könnte der neue Trainer Dimitrios Itoudis der entscheidende Faktor für Madar sein. Der Grieche betreute Madar bereits zu Fener-Zeiten und gilt als einer der besten Coaches in Europa.

Hapoel Tel Aviv rüstet weiter auf

Die Verpflichtung von Itoudis war ein weiteres Zeichen für die Ambitionen des Teams, das in dieser Saison im EuroCup antritt. Im Team stehen unter anderem namhafte Spieler wie die Ex-NBA-Profis Patrick Beverley sowie Ish Wainright oder der ehemalige Ulmer Bruno Caboclo.

Madar kam für die Bayern in dieser Saison in 14 Partien zum Einsatz, spielte jedoch lediglich knapp zwölf Minuten im Schnitt. Seine Ausbeute mit 4,1 Punkten sowie 1,6 Assists bei einer Quote von 42 Prozent aus dem Feld ist dabei sehr überschaubar.