Seit Wagners Rückkehr am 23. Januar konnte Orlando lediglich eine Partie gewinnen, zuletzt verlor man drei Spiele in Serie. In dieser Phase gingen lediglich 29,8% der Dreierwürfe durch die Reuse. Damit liegt die Quote allerdings auch nur geringfügig über dem Saisonschnitt von 30,3% getroffenen Dreiern - Tiefstwert in der Liga!