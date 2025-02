Am Donnerstag (19.00 Uhr) kann die Nationalmannschaft mit einem Sieg in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro das EM-Ticket lösen - falls Schweden im Parallelspiel in Bulgarien gewinnt. Tritt auch nur eine der Bedingungen nicht ein, kommt es zu einem wahren Endspiel in der Gruppe D am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/beide MagentaSport) gegen die Bulgaren in Bamberg.

"Wir haben zwei kleine Finals", sagte Mumbru, der sich nicht auf die Schützenhilfe der Schweden verlassen will: "Wir wissen nicht, was bei Schweden gegen Bulgarien passiert. Wir müssen unser Bestes geben, um beide Spiele zu gewinnen."

EM-Quali: Mumbru kann auf sieben Weltmeister setzen

Nach dem Treffen am Montag in München bleibt dem Nationalteam nur wenig Trainingszeit. Dem 45-jährigen Mumbru kommt es daher sehr entgegen, dass er auf sieben Weltmeister um Andreas Obst und Johannes Voigtmann setzen kann, da die EuroLeague pausiert. Dies sei "einer der Schlüssel", so Mumbru und fügte an: "Sie sind Weltmeister, sie haben eine Menge Erfahrung. In einer schwierigen Situation wie unserer ist es wichtig, dass diese Spieler bei uns sind."

In Bamberg soll sogar Daniel Theis dazustoßen, der bis vor Kurzem noch in der NBA aktiv war und nun zu EuroLeague-Klub AS Monaco gewechselt ist. Die größten Namen aus Übersee wie Dennis Schröder und Franz Wagner sind wie üblich in den Quali-Fenstern nicht mit von der Partie.