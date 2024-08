Noch steht die Reihenfolge der Viertelfinals am Dienstag, den 6. August noch nicht fest. Möglich sind dabei folgende Tip-Off-Zeiten, die ein wenig zu denen aus der Gruppenphase abweichen: 11, 14.30, 18 und 21.30 Uhr.

Gleiches gilt übrigens auch für die Frauen, die einen Tag später am Mittwoch, den 7. August die Viertelfinals ausspielen werden.

Wie geht es nach dem Viertelfinale weiter?

Die Halbfinals werden am Donnerstag, den 8. August ausgespielt. Wie die Paarungen hier lauten, ist noch unklar und muss erst noch ausgelost werden. Fest stehen dagegen bereits die Tip-Off-Zeiten. Das erste Halbfinale findet um 17.30 Uhr in der Bercy Arena in Paris statt, das zweite Semifinale folgt um 21 Uhr. Auch hier ist bei den Frauen alles gleich, nur eben einen Tag später.