Beim Auswärtsspiel gegen die Chicago Bulls am Dienstag zog sich der 2,13 Mann nun eine Leistenzerrung zu. "Es hat sich jetzt in den ersten Tagen schon sehr gut entwickelt", verriet der 29-Jährige gegenüber Basketball-World.news. "Ich denke, ich bin besser weggekommen, als es vielleicht ausgesehen hat und dass die Verletzungen nicht so schlimm ist." Deshalb hoffe er, schon bald wieder mit der Mannschaft trainieren zu können.