Im Mittelpunkt steht dabei das Hawk-Eye-System von Sony, das bereits in der vergangenen NBA-Saison zum Einsatz kam. Der Einsatz der Technologie soll nun ausgeweitet werden.

In anderen Sportarten wie Tennis und Baseball wird Hawk-Eye bereits eingesetzt. Dort ist es möglich, Tatsachenentscheidungen, wie z.B. einen Ausball, fast unmittelbar nach der Aktion festzustellen.

Im Basketball erhofft man sich darüber hinaus noch weitere Unterstützung. So könnte das System erkennen, ob ein Spieler beim Wurf auf oder hinter der Dreierlinie stand. Auch Goaltending-Entscheidungen müssten nicht mehr lange überprüft werden.

Die Stellenausschreibung der NBA lässt vermuten, dass die Bemühungen in diesem Bereich ausgeweitet werden sollen. Da es aber noch keine offizielle Mitteilung dazu gibt, ist davon auszugehen, dass es sich in der kommenden Saison noch eher um einen Testlauf als um eine tatsächliche Implementierung in den Spielbetrieb handeln wird.