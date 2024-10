Wer ist Austin Reaves? Wie das bei Talenten der Lakers gern so ist, sahen ihn viele schnell als potenziellen Star, der als neustes Mitglied eines Triumvirats die Verbindung zwischen Gegenwart und einer erfolgreichen Zukunft ohne LeBron James und Anthony Davis sein sollte. Nährstoff fanden derlei Ideen in einer für Reaves persönlich gelungenen Weltmeisterschaft, vor allem durch seinen Durchbruch in Jahr zwei. Nach dem All-Star Break brachte er es auf 17,6 Punkte, 5,5 Assists, traf 57,8 Prozent seiner Würfe aus dem Feld und 44,3 Prozent seiner Dreier. Obwohl LeBron einen Großteil wegen einer Fußverletzung verpasste, gewannen die Lakers 16 von 23 Spielen. Am Ende stand das Team in den Conference Finals.

Mit neuer Erfahrung im Rücken, würde sich Reaves nun weiter steigern. Soweit die Hoffnung. Wirklich enttäuscht wurde sie auch nicht. Auch Jahr drei brachte Fortschritt. Nur blickte die Erwartung kritisch auf die Realität. "War das schon alles", schien sie zu fragen. Reaves’ Aufstieg setzte sich fort, nur eben nicht so rasant wie vielleicht gewünscht..

Komplikationen verursachte, dass die Lakers gerade zu Beginn der Saison viel mit Lineups experimentierten. Zunächst startete Reaves, später kam er von der Bank, um nach einer Zeit wieder bei Tipoff auf dem Parkett zu stehen. Zudem benötigte er ein wenig Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. Gleichzeitig legte er mehr Rebounds (4,3) und Assists (5,5) auf als jemals zuvor in seiner Karriere. Dazu kamen 15,9 Punkte bei 48,6 Prozent aus dem Feld und 36,7 Prozent von draußen. Ein Problem: In den Playoffs fiel die Dreierquote auf 26,9 Prozent ab. Es stellten sich Fragen der Bewertung. Von außen ohnehin immer ein kompliziertes Vorhaben.

Austin Reaves: in "bestmöglicher Verfassung" für mehr Verantwortung unter JJ Redick

Reaves selbst fand im Sommer einen Ansatz. "Immer den besten Spieler des Gegners zu verteidigen, gleichzeitig auch am anderen Ende des Feldes zu produzieren", sagte er rund um das Trainingcamp, "ich hatte das Gefühl, dass ich letztes Jahr, gerade gegen Ende, manche Würfe nicht traf. Du musst Wege finden, das zu eliminieren, egal, was du am anderen Ende tust." Für die Offseason leitete Reaves daraus einen klaren Plan ab. Zum Trainingcamp wollte er in der "bestmöglichen Verfassung sein. Ich glaube, da habe ich im Sommer einen ziemlich guten Job gemacht. Einfach Zeit im Kraftraum investieren. Dazu Laufeinheiten auf dem Fußball- und Footballfeld…"

Alles für die bestmögliche Form. Die dürfte Reaves unter JJ Redick auch brauchen. Wie es scheint, hat LAs neuer Coach mit seinem Wing einiges vor. Redicks Analyse sah Reaves vergangenes Jahr immer wieder abseits des Balls. Durch seine nicht schnelle, dennoch saubere Wurfbewegung eignet der sich zwar durchaus als Catch-and-Shoot-Option. Einerseits traf Reaves in den Playoffs jedoch nur gut 16 Prozent seiner Catch-and-Shoot-Dreier. Noch wichtiger: Zwingt ihn das Konzept zu sehr in die Rolle ohne Ball, beraubt es ihn andererseits seiner Stärken.

Reaves kann kreieren. Für sich, für andere. Zwar ist er nicht der explosivste Spieler unter Kaliforniens Sonne, dennoch kommt er dank smarter Bewegungen und Tempovariationen sowie seiner guten Fußarbeit immer wieder in die Zone. Kontakt scheut Reaves dort nicht. Im Gegenteil. Indem er Fakes und Körper geschickt nutzt, sucht er den Kontakt, provoziert Defender mitunter geradezu, wenn er sie beispielsweise auf die Hüfte und danach plötzlich Tempo aus dem Drive herausnimmt. Reaves spielt kontrolliert und geduldig und wird Würfe auch mit Kontakt los.

Entsprechend möchte Redick Reaves häufiger den Ball in den Hand geben. So wenig die Preseason als exakte Blaupause für die "echte" Saison gilt, kleinere Tendenzen lassen sich einbilden. In Reaves’ Fall bedeutet das auch, dass er aggressiver spielen, sein Geschick in der Zone nutzen darf. "Er wird Wege finden, an die Freiwurflinie zu gehen", sagte Redick zu Beginn des Trainingcamps. "Dafür hat er dank seiner Basketballintelligenz ein einmaliges Talent." Deshalb, so die Hoffnung seines Coachs, soll auch die Effizienz nicht unter der größeren Offensivrolle leiden. "Wenn überhaupt", sagt Redick, "erwarte ich einen Anstieg."

JJ Redick ist der neue Coach der Lakers. IMAGO/ZUMA Press Wire

Reaves bei den Lakers: neues Leben zwischen Dreier, Zone und Freiwurflinie

Ausgeschlossen ist das nicht. Immerhin beendete Reaves 2022/23 20,7 Prozent seiner Wurfversuche an der Linie und zählte damit zur absoluten Ligaelite. Diese Fähigkeit soll er nutzen. Zumal er über die Karriere 85,5 Prozent seiner Freiwürfe trifft. Umso mehr möchte Redick darauf setzen, Reaves wieder häufiger an die Linie zu schicken. Zog er in der Saison 2022/23 noch 4,1 Freiwürfe pro Spiel, waren es vergangenes Jahr "nur" noch 3,3.

Im Optimalfall steigert Reaves außerdem seine Quote von draußen (36,5 Prozent in drei Jahren). Wichtig wird das vor allem, um Closeouts noch besser attackieren zu können - was Reaves ohnehin bereits beherrscht. Dass die Lakers nun mit einem der besten Schützen der jüngeren Vergangenheit zusammenarbeiten, dürfte helfen. "Wenn sie nicht gut treffen, ist das ok", erklärt Redick. "Es ist eine lange Saison. Ich habe auch schon mit 2/25 angefangen und hatte am Ende des Jahres eine Quote von 40 Prozent. Wir werden weiterhin dieselben Sachen predigen, denn ich glaube, dass es auf lange Sicht das Beste für ihn ist."

Tatsächlich soll sich Reaves neben dem Freiwurf nun vermehrt auf den Dreier sowie Zonenzweier konzentrieren. Die Midrange, in der Reaves durchaus gern und erfolgreich operiert, rückt damit ein wenig aus dem Fokus. Situationen, in denen er zwar in der Zone, dafür näher an der Freiwurf- als an der Baseline abschließt, dürfte es dennoch weiterhin geben. Gerade sein Floater fällt gern und verlässlich.

So entsteht der so gern genommene mehrdimensionale Scorer. Zumal Reaves mit Ball in der Hand schnelle Entscheidungen trifft, Defenses manipulieren kann, ein gutes Auge für die Mitspieler, zusätzlich einen ausgeprägten Sinn für das Timing bei Pass und Drive besitzt. Entsprechend funktioniert auch sein Pick-and-Roll-Playmaking, was ihn wiederum zum Pick-and-Roll mit Davis einlädt.

LeBron James über Reaves: da "hat er bei mir viel Vertrauen gewonnen"

Grundsätzlich prägt Reaves’ Spiel ein starkes Vertrauen in die eigene Stärke, aus der sich Ruhe und Geduld ableiten. Das blieb auch LeBron nicht verborgen, der den Ball bereitwillig mit Reaves teilt. "Das kommt mit dem Vertrauen", erzählte James im Mind-the-Game-Podcast mit Redick. "Vergangenes Jahr in der Memphis-Serie (erste Playoff-Runde 2023, Anm. d. Red) hat er bei mir viel Vertrauen gewonnen. Ich glaube, es war in Spiel 3, vielleicht 2, im vierten Viertel. Ich sagte: 'AR, leg los und gewinn das Spiel für uns.' Ich wollte einfach sehen, was passiert […]. Ich hatte das Gefühl, wenn ich AR das Selbstvertrauen verschaffen kann, im vierten Viertel Plays zu machen und das Spiel zu gewinnen, würde sich das für meine Zeit hier und die Zeit nach mir bezahlt machen."

Ein Verbindungsstück zwischen Gegenwart und Zukunft. Reaves weckte Hoffnungen, genau das sein zu können. Wichtig dafür wird sein, dass er die Ballverluste wieder etwas nach unten schraubt. Mit 2,1 Turnovern pro Spiel befand sich Reaves vergangene Saison in Gesellschaft von Shai Gilgeous-Alexander (2,2), Tyrese Haliburton (2,3) und Jamal Murray (2,1), Spielern, die einerseits zwar nicht zwingend als Turnover-anfällig gelten, deren Usage Rate andererseits in gutes Stück höher ist als Reaves’.