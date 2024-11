Zwei Freiwürfe von LaMelo Ball waren für Charlotte die entscheidenden Punkte in den letzten Sekunden der Partie, die Referees ahndeten dabei einen Kontakt mit Giannis Antetokounmpo, sodass der Point Guard an die Freiwurflinie durfte. Ein Fehler, wie der Hauptschiedsrichter Chris Blair nach der Partie zugab.

Ball war es egal, er traf die beiden Freiwürfe und fügte den Bucks die bereits neunte Saisonniederlage zu. Coach Doc Rivers war entsprechend angefressen. "Das ist nun schon das zweite Spiel in Folge, wo am Ende ein falscher Pfiff ertönt", ärgerte sich Rivers. "Er ist einfach hingefallen, niemand war in seiner Nähe. Wir hätten den Ball bekommen müssen und dann wäre das Spiel zu unserem Gunsten vorbei gewesen. (…) Der Schiedsrichter hatte schlechte Sicht, er konnte es nicht sehen. Man kann am Ende nicht einfach auf Verdacht pfeifen."