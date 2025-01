Angesprochen auf diesen Umstand, versuchte Coach Jamahl Mosley keinen Groll zu hegen. "Ich versuche nicht in einer Welt von 'Was wäre, wenn' zu leben", sagte der Coach vor der Niederlage seiner Mannschaft bei den Portland Trail Blazers. "Sie hätten es beide schaffen können und ich denke, dass es für ihren Weg fantastisch gewesen wäre."

Wagner mit Magic in der Krise

Stattdessen versuchte Mosley das Positive hervorzuheben. "Dass es nun aber so gekommen ist, ist für sie auf lange Sicht das Beste für die beiden", erklärte Mosley. "So müssen wir die Sache sehen, ob es uns gefällt oder nicht. Die beiden werden sich nun während des All-Star-Wochenendes ausruhen und dann in den letzten Saisonwochen noch einmal richtig angreifen."

Zuletzt lief es für die Magic nicht gut, in Portland kassierte Orlando eine überraschend deutliche Niederlage (90:119) und steht mit einer Bilanz von 24-25 nur noch auf Rang sieben in der Eastern Conference. Von den vergangenen zehn Partien konnten nur zwei gewonnen werden. Das Spiel in Portland war dabei der Auftakt eines Trips an die Westküste, erst kommenden Freitag wird Orlando nach vier weiteren Spielen (Utah, Golden State, Sacramento, Denver) in die Heimat zurückkehren.