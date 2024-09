Anton Gavel hat mit den Bamberg Baskets einen gelungenen Einstand gefeiert. In seinem ersten Pflichtspiel als Head Coach führte er das Team zu einem Sieg über die Lions aus Karlsruhe in der ersten Runde des BBL-Pokals - doch der Spielverlauf deckte Schwachstellen auf.

Die Herausforderung, Bamberg wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, ist groß: Nach dem erstmaligen Verpassen der Playoffs im vergangenen Jahr verfehlte der Club auch in der letzten Saison erneut die Playoffs - ein bitterer Rückschlag für den einstigen Serienmeister. In der kommenden Saison soll es endlich wieder klappen, Hoffnung macht allem voran der neue Mann an der Seitenlinie, Anton Gavel.

Achtelfinal-Ticket gelöst - Schwächen offenbart

Im ersten Pflichtspiel der Saison war die Leistung der Bamberger allerdings über weite Strecken noch nicht ganz überzeugend. Besonders zu Beginn des Spiels tat sich die Startformation um Ronaldo Segu, Kevin Wohlrath, Ibrahim Boye, Nik Dragan und KeyShawn Feazell schwer.

Nach dem Sieg gegen Karlsruhe zieht Bamberg ins Achtelfinale ein. picture alliance / GES/Stefan Mazur

Die Wende im Spiel kam mit den Einwechslungen von Moritz Krimmer und Brandon Horvath. Auch Kyle Lofton, Gabriel Kuku und Adrian Petkovic trugen zur Stabilisierung des Spiels bei. Trotz einiger Schwächen, insbesondere beim defensiven Rebound, konnten die Bamberger das Spiel gegen den ProA-Meister der vergangenen Saison aus Karlsruhe letztlich deutlich mit 78:57 für sich entscheiden und ins Achtelfinale einziehen. Dort wartet Gavels Ex-Verein ratiopharm Ulm.

"Bamberg war schon immer wie eine Heimat für mich"

Gavel selbst kehrt nach einer erfolgreichen Trainerstation bei den Ulmern, wo er die Mannschaft in der Saison 2022/23 zur Deutschen Meisterschaft führte, zurück nach Oberfranken. Obwohl die Donaustädter sportlich in den letzten Jahren an Bamberg vorbeizog, entschied sich der Deutsch-Slowake für die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

"Bamberg war schon immer wie eine Heimat für mich und meine Familie verbindet viel mit dieser großartigen Stadt", so der 39-jährige zu den Wechselgründen in der damaligen Pressekonferenz zum Amtsantritt.

Mit 203 Bundesliga-Spielen und 71 Europapokal-Partien im Bamberger Trikot war Gavel einst maßgeblich an den goldenen Jahren des Vereins beteiligt, in denen er zwischen 2010 und 2013 vier Meisterschaften und drei Pokalsiege gewann. Diese Erfolge machten ihn zur Legende in Freak City. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2019 wechselte Gavel ins Trainergeschäft und sammelte wertvolle Erfahrungen in Ulm, die er nun zurück nach Bamberg bringt.

Klare Spielphilosophie

Als Trainer setzt der ehemalige Profi auf eine klare Spielphilosophie, die von starker Verteidigung, schnellen Angriffen und dynamischer Ballbewegung geprägt ist. Die Neuzugänge der Bamberger, Ronaldo Segu und Noah Locke sollten eine zentrale Rolle in diesem System einnehmen. Auf Locke, der während der Vorbereitung als Schlüsselspieler auffiel, müssen die Oberfranken aber wegen einer Schulterverletzung für mehrere Monate verzichten.

Dennoch stehen mit Spielern wie Segu, Lofton, Petkovic und Ibrahim Watson-Boye weitere Ballhandler zur Verfügung, die Gavels Philosophie umsetzen und die Offensive trotz Lockes Ausfall flexibel gestalten sollen.

Das Auftaktprogramm der Bamberg Baskets

Nach dem Saisonauftakt gegen Braunschweig am Sonntag steht den Bamberg Baskets bereits das nächste wichtige Spiel bevor. Das Duell gegen den Aufsteiger Skyliners Frankfurt (Sonntag, 29. September) wird ein Gradmesser dafür sein, auf welchem Niveau sich das Team aktuell befindet.