Nach einem 0:9-Lauf in den ersten Minuten fanden die Münchner erst spät ins Spiel. Coach Gordon Herbert gab zu, dass er sich Sorgen machte: "Ich war natürlich etwas besorgt, wie wir gestartet sind. Wir waren schlampig, nicht im Spiel." Doch mit der Einwechslung von Andreas Obst, Shabazz Napier und Niels Giffey kam neuer Schwung in die Partie. "Sie haben das Tempo verändert und uns Energie gebracht", so Herbert. Von da an dominierte Bayern vor allem in der Defensive und legte zwischenzeitlich einen starken 25:0-Lauf hin.