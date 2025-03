Trae Youngs Fähigkeit, an die Freiwurflinie zu gelangen und konstant zu treffen, war der Schlüssel zum Sieg der Hawks. Während er in der ersten Hälfte noch mit seiner Trefferquote aus dem Feld haderte (am Ende 7/20 FG, 0/5 3PM), explodierte er im dritten Viertel. Insgesamt erzielte er 35 Punkte, wobei er nicht nur mit Freiwürfen, sondern auch mit präzisen Drives zum Korb überzeugte.