Am 24. März wird Dwight Howard als 13. Spieler in die Hall of Fame der Orlando Magic aufgenommen. Der ehemalige Center, der in der Geschichte der Magic eine wichtige Rolle spielte, wird bei einer Zeremonie im Kia Center geehrt. Die Feierlichkeiten finden im Rahmen des Spiels gegen die Los Angeles Lakers statt.

Dwight Howard wurde 2004 als erster Pick des NBA-Drafts von den Orlando Magic ausgewählt und spielte in den Jahren 2004 bis 2012 eine Schlüsselrolle im Team. Während seiner achtjährigen Amtszeit stellte er zahlreiche Vereinsrekorde auf und etablierte sich als eine der größten Figuren der Franchise-Geschichte. Mit insgesamt 11.435 Punkten, 8.072 Rebounds, 1.344 Blockshots, 3.366 Freiwürfen und 22.471 gespielten Minuten führt er heute noch viele dieser Kategorien an.

Howard war über die Jahre hinweg nicht nur ein dominanter Spieler in der Regular Season, sondern auch ein entscheidender Akteur in den Playoffs. In insgesamt 57 Playoff-Spielen erzielte er im Schnitt 19,9 Punkte, 14,4 Rebounds, 1,4 Assists und 2,8 Blocks pro Spiel und führte das Team 2009 bis in die NBA-Finals. 2010 erreichte er mit den Magic erneut die Eastern Conference Finals.

Dwight Howard: Auszeichnungen und Rekorde

Während seiner Zeit in Orlando war Dwight Howard eine Konstante auf den höchsten Ebenen der NBA. In den Jahren 2007 bis 2012 wurde er fünfmal in Folge in das All-NBA First Team berufen, eine Auszeichnung, die noch nie ein anderer Spieler in der Geschichte der Magic erhielt. Besonders bemerkenswert war die Saison 2009/10, als er als erster Spieler in der Franchise-Geschichte einstimmig in das All-NBA First Team gewählt wurde.

Doch nicht nur offensiv setzte Howard Maßstäbe. Als Verteidiger war er eine wahre Mauer und gewann von 2008 bis 2011 dreimal hintereinander den Titel des NBA Defensive Player of the Year. In insgesamt vier Saisons (2008-2012) wurde er zudem in das All-NBA Defensive First Team berufen.