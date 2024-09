Franz Wagner gehört zu den besten Basketballern der Welt in seinem Alter. Der 23-Jährige hat mit den Orlando Magic in der neuen NBA-Saison viel vor. In Berlin ging es am Montag aber um etwas Anderes.

Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner ist nach einem langen Sommer heiß auf die neue NBA-Saison. "Ich denke, wir haben die vergangenen Wochen gut genutzt, um die Erlebnisse der Olympischen Spiele zu verarbeiten. Jetzt freue ich mich, dass es in den USA wieder losgeht", sagte der 23-Jährige von den Orlando Magic in Berlin.

Dort wurde am Montagabend im Filmtheater Colosseum der erste Teil der ZDF-Dokumentation "THE WAGNER BROTHERS: Zwei Brüder, ein Traum" vorgestellt. Der Vierteiler der beiden Regisseure Thomas Pletzinger und Timon Modersohn über Franz Wagner und seinen Bruder Moritz soll ab Mitte Dezember in der ZDF-Mediathek zu sehen sein.

Mit dem Nationalteam hatten die Wagner-Brüder bei der WM 2023 den Titel geholt, bei Olympia in Paris die ersehnte Medaille mit Platz vier aber knapp verpasst. Kurz vor den Sommerspielen hatte Franz Wagner einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihm bis 2030 umgerechnet rund 206 Millionen Euro garantieren und ihn damit zum deutschen Topverdiener machen wird.

Franz Wagner: Playoff-Erfahrung soll Orlando helfen

In der vergangenen Saison hatte Orlando auch dank starker Leistungen der Wagner-Brüder erstmals seit einiger Zeit wieder die Playoffs erreicht, wo aber in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers Endstation war. In der neuen Saison, die am 22. Oktober beginnt, wollen Wagner und Co. weiter kommen. "Alles ist möglich. Die Playoff-Erfahrung wird uns sehr helfen. Wir wollen uns eine bessere Ausgangsposition verschaffen", sagte Franz Wagner.