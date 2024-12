Es war bereits das sechste Spiel in dieser Saison, in dem Wagner mehr als 30 Punkte verbuchte. "Franz macht weiter deutlich, dass er ein All-Star ist", lobte Magic-Coach Jamahl Mosley den Weltmeister von 2023 nach der Partie. "Es gibt in dieser Hinsicht nicht mehr viel zu sagen - er beweist es auf dem Court." Auch Bruder Moritz bestätigte in New York seine gute Form: Mit 20 Punkten und zwölf Rebounds gelang ihm von der Bank ein Double-Double.