Jahrelang waren Alba Berlin und der FC Bayern München die Dauerrivalen um die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga. Doch wenn beide Teams am Sonntag in der Hauptstadt aufeinandertreffen (15.00 Uhr, LIVE bei Dyn ), könnten die Gemütslagen unterschiedlicher nicht sein. "Es liegen auf jeden Fall gerade Welten zwischen uns. Ich weiß, dass viele uns gerade nicht sehr weit oben sehen. Und wir müssen auch erst beweisen, dass wir dahin gehören", sagte Co-Kapitän Jonas Mattisseck.

Denn während die Bayern ihrer Favoritenrolle als Tabellenführer gerecht werden, liegt Alba auf dem drittletzten Platz weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. "Erwartungen nicht zu erfüllen, ist sehr schmerzhaft", meinte Mattisseck. In der Bundesliga setzte es schon acht Niederlagen in zwölf Spielen. So viele gab es letzte Saison in der gesamten Hauptrunde nicht. "Für viele von uns ein sehr neues Gefühl. Ich hoffe, dass jeder realisiert, dass wir so einen Zustand auf keinen Fall länger haben wollen", sagte der 24-Jährige.