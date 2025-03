"Versucht, ein Narrativ durchzusetzen": KD genervt

Durant witterte dagegen, dass die Medien nur auf die nächste Geschichte warten würden. Durch den Sieg habe sich das aber erledigt. "Selbst in Phoenix gibt es Leute, die auf einen solchen Moment nur gewartet haben, um zu sagen, dass wir wegen so etwas da stehen, wo wir im Moment stehen."

Auch Budenholzer spielte die Sache herunter. "Wir sind alte Freunde (…) Er wollte etwas, was ich anders gesehen habe, aber ich denke, dass sein Feedback und seine Ideen sehr wichtig waren, dass wir am Ende gewinnen konnten."

Kevin Durant will mit Phoenix wieder in die Playoffs.

Durant lobt Budenholzer

Bei einer weiteren Niederlage wäre es in Phoenix womöglich richtig ungemütlich geworden. So rücken die Suns auf zumindest drei Spiele an die verletzungsgebeutelten Dallas Mavericks heran, die derzeit noch Platz zehn belegen. Für Durant ist das derzeit aber nicht wichtig. "Wir sollten nicht zu oft auf sowas schauen und uns lieber auf den Moment konzentrieren. So ein Sieg ist nett, aber wir müssen jetzt Spiel für Spiel, Ballbesitz für Ballbesitz mit voller Konzentration angehen."