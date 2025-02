Zum siebten Mal in Serie verloren die Sixers , die mit einer Bilanz von 20-36 nun sogar den Brooklyn Nets (21-35) den Vortritt lassen müssen und auf einem enttäuschenden zwölften Platz in der Eastern Conference liegen.

Bei der Niederlage kam Joel Embiid nur 31 Minuten zum Einsatz, in denen er lediglich 14 Punkte (5/14 FG) erzielte und dabei alle seine sechs Dreier danebensetzte. Im vierten Viertel saß der frühere MVP nur noch auf der Bank und musste mit ansehen, wie die Nets durch einen Tip-In von Nic Claxton mit der Sirene das Spiel für sich entschieden.

Nach dem Spiel verließ Embiid die Halle, ohne mit Journalisten zu sprechen, das taten dafür andere. "Er gibt uns, was er kann, aber wir alle, dass er nicht er selbst ist", meinte Head Coach Nurse, als er auf seinen Center angesprochen wurde. "Er ist im Moment nicht der Spieler auf dem höchsten Niveau, den wir alle kennen. Ich kann aber verlangen, dass er alles gibt, wenn er auf dem Feld steht."

Embiid weiter nicht in Top-Form

Dass Embiid dennoch nicht zurückkehrte, wirft Fragen auf, schließlich verlängerte der Center erst im September seinen Vertrag um drei weitere Jahre und 193 Millionen Dollar bis 2029. Aufgrund von anhaltenden Knieproblemen kam der 30-Jährige erst 18-mal zum Einsatz, das Spiel gegen Brooklyn war bereits das sechste Mal in dieser Spielzeit, dass Embiid maximal 15 Punkte erzielte. Zum Vergleich: In den drei Jahren zuvor passierte dem Kameruner das in 173 Partien nur fünfmal.