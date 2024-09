Den alten Rekord hatte im Vorjahr Jewll Loyd (939) aufgestellt, sie brauchte dafür 38 Partien, während Wilson in dieser Saison erst 35-mal zum Einsatz kam. Sie war es auch, die ein Comeback der Fever verhinderte, als sie im vierten Viertel acht Punkte am Stück für den amtierenden Meister erzielte.

In den anderen Spielen der Nacht hielten die Washington Mystics ihre Playoff-Hoffnungen am Leben und fertigten das achtplatzierte Chicago mit 89:58 ab. Die Mystics rücken damit auf Platz neun vor und liegen nur noch eine Partie hinter den Sky. Seattle tat sich in Los Angeles in der ersten Halbzeit schwer, setzte sich schließlich aber dank Skylar Diggins-Smith (26, 10/13) und Gabby Williams (17, 6/10) mit 90:82 und darf weiter auf den Heimvorteil in den Playoffs hoffen.