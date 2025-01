Mit knapp sechs Minuten auf der Spieluhr versenkte LeBron James gegen die Hawks in der vergangenen Nacht einen tiefen Mitteldistanzwurf. Es waren die Punkte 29 und 30 für den 40-Jährigen am Abend. Damit führte er seine Los Angeles Lakers aber nicht nur zum achten Sieg im elften Spiel, sondern stellte gleichzeitig noch einen neuen Rekord auf.

In seiner Karriere war es das 463. Spiel mit mindestens 30 Punkten, womit er an Michael Jordan (462) vorbei auf Platz eins der Rangliste zog.

"Es macht mich sehr demütig", sagte James nach dem Spiel. "Immer, wenn mein Name in einer Reihe mit den ganz Großen fällt, und in diesem Fall möglicherweise dem Größten, der jemals das Spiel gespielt hat, freue ich mich."