Nach einer Verletzung am Soleusmuskel kehrte Hartenstein wieder in die Starting Five der Thunder zurück und verbuchte mit 14 Punkten, zwölf Rebounds und sechs Assists gleich einmal sein 16. Double-Double der Saison. Für den Hinterkopf: Vor seiner Zeit in OKC waren es in 321 Partien ebenfalls 16.

"Es hat sich gut angefühlt, wieder auf dem Feld zu stehen. Mit Ausnahme der Freiwürfe war wirklich alles gut“, bilanzierte Hartenstein und sprach seine fünf vergebenen Freebies an. Es spielte keine Rolle, die Thunder siegten trotzdem recht mühelos mit 118:108 in Portland und haben nun nach einer Schwächephase der Cleveland Cavaliers (36-9) mit einer Bilanz von 37-8 die beste Bilanz in der kompletten NBA. Dazu kommen satte 6,5 Spiele Vorsprung in der Conference auf das zweitplatzierte Houston.

Womöglich wäre die Bilanz sogar noch besser, wenn Hartenstein nicht bereits zweimal für längere Zeit fehlte. In 24 Spielen mit dem Deutschen haben die Thunder lediglich zweimal verloren. Einmal mit drei Zählern Differenz in Houston sowie einmal das Topspiel in Cleveland mit 112:119.

Thunder mit Hartenstein: Besser als die legendären Warriors

Rechnet man dies über eine ganze Saison noch, lägen die Thunder auf Kurs, 75 Spiele zu gewinnen. Das wäre einsamer NBA-Rekord, die Bestmarke halten weiterhin die Golden State Warriors mit 73 Erfolgen. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, zeigt aber auch, wie gut die Thunder sind, wenn sie zumindest einen "echten" Center zur Verfügung haben. Dazu fehlt bekanntlich auch noch der eigentliche Starter auf der Fünf in Chet Holmgren mit einer Hüftverletzung.

Der frühere Nr.2-Pick war kürzlich bereits wieder bei leichten Shootarounds zu sehen und gilt als einer der besten Shotblocker der NBA. Seine Rückkehr rückt näher. Hartenstein vertrat den 22-Jährigen aber prächtig, mit dem Deutschen auf dem Feld hat die ohnehin beste Defense der NBA ein Defensiv-Rating von 99,9. Der Ligaschnitt liegt bei über 113, ergo sind das fast 14 Punkte pro 100 Ballbesitze.

Isaiah Hartenstein gelang gegen Portland ein Monster-Block. Troy Wayrynen-Imagn Images

Hartenstein mit bester Saison seiner Karriere

Dies ist natürlich kein Individual-Wert, aber Hartenstein ist eine wichtige Komponente einer schon jetzt historisch guten Verteidigung, in der es kaum eine Lücke gibt. Im Vorjahr scheiterten die Thunder gegen Dallas in den Playoffs vor allem an ihrer Rebound-Schwäche (und wegen der verlorenen Wette, dass die Mavs nicht genug Dreier treffen würden). Hartenstein zählt dagegen zu den zehn besten Reboundern der Liga und sammelt in seinen Minuten fast jeden fünften Abpraller ein.