Der 17-Jährige spielte in den letzten 57 Sekunden beim 98:86-Sieg der Königlichen gegen Virtus Bologna, dabei wurde er bei seinem einzigen Wurfversuch von Achille Polonara jedoch abgeräumt. Vor knapp zwei Wochen hatte der Forward auch in der spanischen ACB gegen Murcia kurz reingeschnuppert, nachdem er in den vergangenen Monaten in der Jugend von Real überzeugen konnte.