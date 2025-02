Ex-All-Star Brandon Ingram bleibt in Toronto. Wie die ESPN-Journalisten Shams Charania und Bobby Marks berichten, haben sich der 27-jährige Forward und der NBA-Champion von 2019 auf einen Deal geeinigt. Demnach verlängere Ingram für drei Jahre und 120 Millionen Dollar. Teil des neuen Kontrakts ist eine Spieleroption für die Saison 2027/28.

Ingrams ursprünglicher Vertrag (36 Millionen Dollar pro Jahr) wäre im Sommer 2025 ausgelaufen. Die Raptors hatten ihn zur Trade Deadline von den New Orleans Pelicans geholt - im Tausch für Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, einen First-Round-Pick in 2026 (via Indiana Pacers) und einen Second-Round-Pick.