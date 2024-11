Gafford spielt bei den Dallas Mavericks schon an der Seite Doncics. "Ich denke, das wäre großartig. Wir haben bereits eine gute Beziehung, aber so etwas zu tun, könnte sie auf die nächste Stufe heben", so der 2,08 Meter große Center über die Möglichkeit mit Luka Doncic auch im Nationalteam zu spielen.