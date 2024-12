Eine Führung von 15 Punkten im zweiten Viertel reichte den Mainfranken letztlich nicht, im Schlussabschnitt trafen die Chemnitzer Dreier um Dreier und setzten sich schließlich mit 81:77 durch. So war auch der Karrierebestwert von Spielmacher Jhivvan Jackson (35 Punkte, 12/24 FG) Makulatur.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Verteidigung gespielt, die wir spielen wollen. Dadurch haben wir viele einfache Körbe zugelassen", sagte der zerknirschte Topscorer. In den ersten zehn Minuten hatten die Würzburger nur neun Zähler zugelassen, im vierten Viertel waren es deren 35. "Wir haben unseren Kompass verloren und nicht mehr unseren Basketball gespielt", ärgerte sich Coach Sasa Filipovski.

Würzburg verliert "den Kompass"

Und dennoch war dieses Spiel zu haben für die Gäste. Jackson und Lukas Wank trafen zusammen sechs ihrer 15 Dreier, der Rest blieb bei elf Versuchen ohne Treffer. Dazu kam die Schwäche an der Freiwurflinie, insgesamt 16 Punkte ließen die Mainfranken auf dem Tisch (21/37 FT).

Zu nennen ist hier vor allem Owen Klassen, der alle seine acht Freiwürfe vergab, vier davon in den letzten zehn Minuten. Der 33-Jährige steht über die Saison bei 63 Prozent von der Linie, in der Messe Chemnitz ging für den Kanadier jedoch nichts.

Mit einer Bilanz von 5-3 liegen die Würzburger dennoch voll im Soll, nun geht es am Dienstag nach Ungarn, wo man in der Champions League auf Hapoel Holon trifft (ab 17.30 Uhr live bei Dyn). Mit einem Sieg könnte Würzburg einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen, die Play-Ins wären dann bereits sicher.